شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف بحث "النقاز" عن عرض سعودى بعد انقطاعه عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، مع أحد الوكلاء، لاستقدام عرضًا له من الدورى السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية وتأكيداته عن قيامه بفسخ عقده مع النادى من طرف واحد، رغم عدم وصول أى خطاب لمسئولى الزمالك حتى الآن، يفيد بوجود قرارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بشأن فسخ اللاعب لعقده مع النادى الأبيض.

وتقدمت إدارة قلعة ميت عقبة مذكرة إلى اتحاد الكرة، لحفظ حقوق النادى بشأن تمرد اللاعب وانقطاعه عن الانتظام مع الفريق -وفقا لما أكده مصدر مسؤول بالنادى-، رغم الارتباطات والمشاركات فى المنافسات المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتى كان أخرها مواجهة الأبيض مع بيراميدز، فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، سجلها مصطفى محمد ومحمود علاء، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.