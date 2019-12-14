شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تدرس وضع مكافأة مالية للفرق المتأهلة للدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء قرار تخصيص مكافأة مالية للأندية الثلاث الصاعدة للدورى الممتاز لعدم وجود موارد دخل لهذه الأندية كما هو الحال في الدوري الممتاز الذي يعتمد علي التسويق الفضائي وحقوق الرعاية خاصة بعد عدم نجاح اللجنة الحالية في بيع دوري المظاليم فضائيا وتوزيع موارده علي الأندية.

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كانت هناك محاولات من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي على تسويق دوري القسم الثاني فضائياً و إعادة توزيع هذه الموارد على الأندية.