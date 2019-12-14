شكرا لقرائتكم مقترح بتصويت أندية الممتاز والقسم الثانى فقط فى انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف اتحاد الكرة من ذلك لتحفيز الأندية في القسم الثالث و الرابع علي التأهل لدوري القسم الثاني والممتاز، و أيضا ضمان اختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة مميز بعيدا عن المجاملات والتكتلات خاصة ان هذا المقترح من اهداف اللجنة منذ قدومها الي جانب وضع شروط صعبة لاختيار افضل الشخصيات لادارة منظومة اتحاد الكرة و العمل علي تطوير الرياضة في السنوات المقبلة بعيدا عن المجاملات و الاهواء.
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