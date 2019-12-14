مقترح بتصويت أندية الممتاز والقسم الثانى فقط فى انتخابات الجبلاية

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جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعض المقترحات لتفعيلها في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وعلي راسها اقتصار التصويت في الانتخابات علي اندية الدوري الممتاز واندية القسم الثاني فقط . ويهدف اتحاد الكرة من ذلك لتحفيز الأندية في القسم الثالث و الرابع علي التأهل لدوري القسم الثاني والممتاز، و أيضا ضمان اختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة مميز بعيدا عن المجاملات والتكتلات خاصة ان هذا المقترح من اهداف اللجنة منذ قدومها الي جانب وضع شروط صعبة لاختيار افضل الشخصيات لادارة منظومة اتحاد الكرة و العمل علي تطوير الرياضة في السنوات المقبلة بعيدا عن المجاملات و الاهواء.

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