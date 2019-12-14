شكرا لقرائتكم حمد النقاز يبحث عن عرض سعودى خلال الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدمت إدارة قلعة ميت عقبة مذكرة إلى اتحاد الكرة، لحفظ حقوق النادى بشأن تمرد اللاعب وانقطاعه عن الانتظام مع الفريق -وفقا لما أكده مصدر مسؤول بالنادى-، رغم الارتباطات والمشاركات فى المنافسات المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتى كان أخرها مواجهة الأبيض مع بيراميدز، فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، سجلها مصطفى محمد ومحمود علاء، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.
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