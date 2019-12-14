شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تخصيص مكافأة مالية للصاعدين للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وضع مكافأة مالية للفرق الثلاث المتأهلة من القسم الثاني الي الدوري الممتاز من أجل مساعدة الأندية في التجهيز للدوري الممتاز.

جاء قرار تخصيص مكافأة مالية للأندية الثلاث الصاعدة للدورى الممتاز لعدم وجود موارد دخل لهذه الأندية كما هو الحال في الدوري الممتاز الذي يعتمد علي التسويق الفضائي وحقوق الرعاية خاصة بعد عدم نجاح اللجنة الحالية في بيع دوري المظاليم فضائيا وتوزيع موارده علي الأندية.

كانت هناك محاولات من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي على تسويق دوري القسم الثاني فضائياً و إعادة توزيع هذه الموارد على الأندية.