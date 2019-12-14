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رياضة | بوفون: مواجهة ريال مدريد أمر ممتع

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وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.


وأفاد الموقع الإسباني بأن نجح مع السيدة العجوز في ضمان صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة. ومن المحتمل أن تسفر القرعة التي ستجري الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا عن احتمالية مواجهة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أنه قد يظهر كريستيانو رونالدو في سانتياجو بيرنابيو لأول مرة منذ انتقاله من المرينجي إلى السيدة العجوز في صيف عام 2018

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