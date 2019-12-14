رياضة | بوفون: مواجهة ريال مدريد أمر ممتع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوفون: مواجهة ريال مدريد أمر ممتع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك احتمالية لمواجهة ريال مدريد في الدور المقبل من البطولة مع فرق : يوفنتوس الإيطالي أو بايرن ميونخ الالماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تأهلها كأوائل عن مجموعاتها.



وأفاد الموقع الإسباني بأن كريستيانو رونالدو نجح مع السيدة العجوز في ضمان صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة. ومن المحتمل أن تسفر القرعة التي ستجري الإثنين 16 ديسمبر في سويسرا عن احتمالية مواجهة بين يوفنتوس وريال مدريد أي أنه قد يظهر كريستيانو رونالدو في سانتياجو بيرنابيو لأول مرة منذ انتقاله من المرينجي إلى السيدة العجوز في صيف عام 2018