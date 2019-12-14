رياضة | بعد انضمامه للأهلي.. موعد مشاركة كهربا في التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انضمامه للأهلي.. موعد مشاركة كهربا في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 ديسمبر رسميا التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك السابق لمدة 4 مواسم ونصف.



تعليق كهربا على انضمامه للأهلي وأظهر محمود كهربا سعادته الكبيرة بالانضمام إلى النادي الأهلي وتحقيقه لحلمه وحلم عائلته.

وقال كهربا ف أول تصريحاته عقب التوقيع على عقود الانضمام للأهلي :"أنا أهلاوي، وكنت أتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من زمان ".



وأكد محمود كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي.

ويتمكن كهربا من اللحاق بمران الأهلي الجماعي خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي ولكنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات مع الفريق قبل إنطلاق سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير القادم. Advertisements

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة القادمة ويستعد النادي الأهلي لموجهة نظيره نادي حرس الحدود يوم الأحد القادم 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.