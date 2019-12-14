رياضة | أول تعليق من وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة 13 ديسمبر رسميا التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك السابق لمدة 4 مواسم ونصف.

تعليق وائل جمعة على تعاقد الأهلي مع كهربا وعلق وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي على تعاقد المارد الأحمر مع كهربا.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمود كهربا مبروك عودتك لبيتك مره تانيه المسئوليه كبيره والتحدي عظيم".

وأنهى وائل جمعة حديثه قائلا: "مبروك عليك النادي الأهلي". Advertisements

ويتمكن كهربا من اللحاق بمران الأهلي الجماعي خلال الأيام القادمة بشكل طبيعي ولكنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات مع الفريق قبل إنطلاق سوق الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير القادم.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة القادمة ويستعد النادي الأهلي لموجهة نظيره نادي حرس الحدود يوم الأحد القادم 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.