رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : جيمس - زوما - روديجير - ازبيلكوتا.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - مونت - بوليسيتش - ويليان.

خط الهجوم : تامي ابراهام.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويسعى البلوز للضغط على فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي سيحل ضيفا على فريق أرسنال على ملعب الإمارات من أجل خطف هذا المركز خلال تلك الجولة خاصة في ظل الفارق الضيق في النقاط، وذلك بعد تعثر تشيلسي في الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ديربي لندن من فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.