رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:39 ص
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أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي بقيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد مع فريق بورنموث اليوم السبت 14 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة تشيلسي وبورنموث :-
وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق بورنموث في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورنموث :-
وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق تشيلسي وفريق بورنموث عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
التشكيل المتوقع لتشيلسي في مواجهة بورنموث :-
واستقر فرانك لامبارد على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام بورنموث، حيث سيدخل المدرب الإنجليزي بالقوة الضاربة للفريق من أجل تحقيق الانتصار في هذة الجولة من البريميرليج، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من فريق إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ويأتي التشكيل المتوقع للبلوز كالتالي :-
حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : جيمس - زوما - روديجير - ازبيلكوتا.
خط الوسط : جورجينهو - كانتي - مونت - بوليسيتش - ويليان.
خط الهجوم : تامي ابراهام.
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.
ويسعى البلوز للضغط على فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي سيحل ضيفا على فريق أرسنال على ملعب الإمارات من أجل خطف هذا المركز خلال تلك الجولة خاصة في ظل الفارق الضيق في النقاط، وذلك بعد تعثر تشيلسي في الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ديربي لندن من فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.
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