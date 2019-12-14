رياضة | دور الـ16 ينتظر مباريات نارية في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دور الـ16 ينتظر مباريات نارية في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل 16 فريق لدور الثمن نهائي والذي سوف تقام قرعته يوم الاثنين المقبل، وغادرت 8 أندية دوري أبطال أوروبا وسوف تخوض منافسات بطولة الدوري الاوروبي بعد انتهاء دور المجموعات في البطولة.



وسوف يشهد دور الثمن نهائي مباريات نارية بين كبار أوروبا، حيث تأهل 16 فريق من الخمس دوريات الكبرى حول العالم في كرة القدم، ومن المتوقع أن تشهد عودة بعض اللاعبين لمواجهة أنديتهم السابقة.

حيث من الوارد أن توقع القرعة فريقي ريال مدريد مع يوفنتوس ومواجهة نارية بين كريستيانو رونالدو لفريقه الماضي والذي فاز معه بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا متتالية قبل أن يرحل إلى السيدة العجوز في صيف موسم 2018.

وأيضاً سيكون ايدسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نارية بحال أن وقع فريقه ضد فريقه السابق نادي نابولي الإيطالي، وتكون هناك مواجهة من نوع خاص في حال تواجه بعض اللاعبين الذين يرغب بعض الأندية في ضمهم خلال الفترة المقبلة. Advertisements

حيث سيتابع فريق ريال مدريد تيمو فيرنر لاعب فريق لايبيزيج الألماني خلال مواجهات دور الـ16 وهناك فرص لمواجهة نارية بين الطرفين، وعلى الجانب الآخر يرغب فريق برشلونة لضم نيمار دا سيلفا مرة أخرى لفريقه وسينتظر النجم البرازيلي فرصة كبيرة في حال واجه فريق أتليتكو مدريد وهو من منافسيه البارسا التاريخيين مع الملكي.

ومن الممكن أن نشهد مواجهة مكررة لنهائي موسم 2017 بين فريق ليفربول وفريق ريال مدريد، وأيضا هناك فرص لعودة يورجن كلوب إلى ملعب السيجنال ادونا بارك لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الدور القادم.