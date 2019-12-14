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ختام منافسات بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة سيدات اليوم

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جدة - عمرو شويل تختتم اليوم السبت  منافسات بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" والمقامة حاليًا في مصر، بإقامة 4 مواجهات تبدأ من الحادية عشر والنصف صباحًا، وتقام جميع اللقاءات على صالة 3 بمجمع صالات استاد القاهرة.

 

وتبدأ المباريات بمواجهة وزارة جبل النار النيجيري أمام اينريجي البنيني في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا وذلك لتحديد صاحب المركز السابع والثامن في البطولة.

 

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ثم في الثانية إلا ربع عصرًا يواجه فاب الكاميروني نظيره سي إن إس إس بطل الكونغو لتحديد صاحب المركز الخامس والسادس في البطولة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي سبورتنج في تمام الرابعة عصرًا وذلك من أجل تحديد صاحب المركز الثالث والرابع، بعد ان خسر ممثلي مصر في البطولة الافريقية مباراتهما في الدور نصف النهائي.

 

بينما يلتقي انتر كلوب الانجولي بنظيره فيروفيارو الموزمبيقي في تمام السادسة والربع مساءً في نهائي البطولة، وهو يعتبر نهائي متكرر حيث ان الفريقين التقيا أيضًا في نهائي النسخة الماضية من البطولة.

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