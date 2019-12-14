شكرا لقرائتكم الاهلى يختم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر اقامتها غداً الأحد وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

ويرغب الأهلي في استكمال نتائجه المميزة في بطولة الدوري وتحقيق العلامة الكاملة من النقاط خاصة وأن الفريق نجح في الفوز بالـ5 مباريات التي لعبها في بطولة الدوري العام هذا الموسم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.