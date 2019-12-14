شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم نهائي البطولة الإفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتبدأ المباريات بمواجهة وزارة جبل النار النيجيري أمام اينريجي البنيني في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا وذلك لتحديد صاحب المركز السابع والثامن في البطولة.

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ثم في الثانية إلا ربع عصرًا يواجه فاب الكاميروني نظيره سي إن إس إس بطل الكونغو لتحديد صاحب المركز الخامس والسادس في البطولة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي سبورتنج في تمام الرابعة عصرًا وذلك من أجل تحديد صاحب المركز الثالث والرابع، بعد ان خسر ممثلي مصر في البطولة الافريقية مباراتهما في الدور نصف النهائي.

بينما يلتقي انتر كلوب الانجولي بنظيره فيروفيارو الموزمبيقي في تمام السادسة والربع مساءً في نهائي البطولة، وهو يعتبر نهائي متكرر حيث ان الفريقين التقيا أيضًا في نهائي النسخة الماضية من البطولة.