عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. غياب جوميز وجوفينكو عن مواجهة الهلال ضد الترجى فى كأس العالم للأندية

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365

علن نادى الهلال السعودى غياب الثلاثى بافيتيمبى جوميز وسيبيستيان جوفينكو وسلمان الفرج عن مواجهة الترجى التونسى المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.



كشف النادى السعودى عن السبب الرئيسي وراء غياب اللاعبين عن المباراة هى الإصابة التى تعذر على الجهاز الطبى علاجها.

يحتضن ملعب "جاسم بن حمد" في الرابعة عصر اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الهلال السعودي ضد الترجي التونسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

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ويسجل الهلال الظهور الأول في التاريخ بمسابقة كأس العالم للأندية، بعدما توج بلقب دوري ابطال اسيا هذا العام بعد غياب دام 19 عاماً، فيما يسجل الترجي التونسي الظهور الثالث في مونديال الاندية على مدار التاريخ والثاني على التوالي بصفته بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واختار الرومانى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى لنادى الهلال، 23 لاعباً فى القائمة المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية والتى ضمت كلاً من: عبدالله المعيوف ومحمد الواكد ونواف الغامدى ومحمد البريك وكارلوس إدواردو وعلى البليهى وجوستافو كويلار ونواف العابد وعبدالله عطيف ومحمد الشلهوب وياسر الشهرانى وحسن كادش وعبدالله الحافظ وأندريه كاريلو وجانج سو وأمير كردى وهتان باهبرى ومحمد كنو وسالم الدوسرى ومحمد جحفلى وعمر خربين.

كما اختار معين الشعبانى، المدير الفنى لنادى الترجى التونسى، 23 لاعباً فى قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة الترجى كالتالى: معز بن شريفية - كوامي بونسو – شمس الدين الذوادي – محمد يعقوبي - بلال بن ساحة – أنيس البدري – إبراهيم أوتارا - حمدو الهوني – طه ياسين الخنيسي – خليل شمام – رائد الفادع – هيثم جويني – فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث – رامي جريدي – محمد صدقي دبشي – سامح دربالي – إلياس شيتي – إيهاب مباركي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان – محمد أمين المساكني - عبد القادر بدران.