شكرا لقرائتكم غياب إبراهيم ابو اليزيد مدافع الإسماعيلى أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى بالنادى الاسماعيلى إن إبراهيم ابو اليزيد مدافع الفريق لن يلحق بمباراة فريقه أمام نادى مصر والتى من المقرر إقامتها غداً الأحد.

وأكد هريدى أن مدافع الفريق يخوض حاليًا تدريبات تأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وكانت عبارة عن شد فى العضلة الخلفية .

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ويفضل الجهاز الفنى منحه فرصة أكبر للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة ، ويحاول الجهاز الطبى للدراويش تكثيف البرنامج التأهيلى للاعب حتى يصبح جاهزًا للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة خلال بطولتى الدورى العام والبطولة العربية.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة نادى مصر المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً الاحد على ستاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام