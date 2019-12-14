شكرا لقرائتكم خبر عن عودة باسم مرسى وأزارو .. 15 هدفاً فى حصاد الجولة السابعة من الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام بنهاية مباراة الزمالك وبيراميدز بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد ، حيث لعبت 8 مباريات بعد تأجيل مباراة أسوان وطلائع الجيش ، انتهت انتهت 5 مباريات بفوز أحد الأندية، منها 3 انتصارات للضيوف، مقابل فوزين لأصحاب الأرض.

شهدت هذه الجولة تسجيل 15 هدفاً بمعدل 2.5 هدف في كل مباراة، بواقع 6 أهداف لأصحاب الأرض مقابل 9 أهداف للضيوف.

فى المقابل احتسبت ركلتى جزاء في الجولة السابعة، سجل محمد سمير ثابت مدافع المقاولون في شباك أحمد مسعود حارس المصري، ومحمود علاء مدافع الزمالك في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز

هدف وحيد سجله الاجانب فى هذه الجولة كان من نصيب المغربى وليد ازارو مهاجم الاهلى ، وعاد المغربي للتسجيل بعد غياب 195 يوما في البطولات المحلية، إذ كان آخر أهدافه أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري يوم 22 مايو الماضى، فى لقاء انتهى بالتعادل 1-1، فيما يُعد آخر هدف لأزرو مع الأهلي منذ 112 يوما في مباراة اطلع برة بدورى أبطال أفريقيا، وتحديداً في 11 أغسطس الماضى.

كما عاد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي لذاكرة التهديف مرة أخرى، بعد غياب منذ 12 أبريل 2018 أي ما يقارب عام ونصف، عقب تسجيله هدفاً فى شباك سموحة ، كان آخر هدف لباسم مع الزمالك في شباك الاتحاد، حين خسر بنتيجة 2-1 في الدوري.

وشهد الشوط الأول تسجيل 3 أهداف فقط، مقابل 12 هدفا في الشوط الثاني من أجمالى 15 هدف سجلت فى الجولة السابعة

شاهد أهداف الجولة السابعة للدوري

انبى 4-1 الجونة

سموحة 1-1 الانتاج الحربى

الاسماعيلى 2-0 المقاصة

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حرس الحدود 0-0 نادى مصر

الاهلى 3-0 وادى دجلة

الاتحاد السكندرى 0-0 طنطا

المقاولون العرب 1-0 المصرى

الزمالك 2-0 بيراميدز