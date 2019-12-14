شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
فيما تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الطيران و الجزيرة مع هليوليدو و الأهلى مع الزهور على صعيد المجموعة الأولى .
فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و المنصورة مع المعادى و6 أكتوبر مع مدينة نصر والشمس مع أصحاب الجياد .
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