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مواجهات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى سيدات اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى اطار الجولة الحادية عشر بدورىعمومى  سيدات كرة اليد للموسم المحلى  2019 /2020 .

 

فيما تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الطيران و الجزيرة مع هليوليدو و الأهلى مع الزهور على صعيد المجموعة الأولى .

 

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الزمالك و المنصورة مع المعادى و6 أكتوبر مع مدينة نصر والشمس مع أصحاب الجياد .

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