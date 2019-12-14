شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسافر إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، إلى الإسكندرية اليوم السبت، استعداداً لمواجهة سموحة غداً الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان أسوان قد وصل إلى القاهرة الخميس الماضي، ترانزيت، قبل استئناف رحلة الفريق إلى الأسكندرية لعدم وجود رحلات مباشرة من أسوان إلى عروس البحر المتوسط.

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ويستضيف سموحة نظيره أسوان في تمام الخامسة مساء غداً الأحد على استاد الأسكندرية في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين، فيما تلقى الفريق الأسواني الهزيمة في ثلاث مباريات أخرى.