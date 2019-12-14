ملف الجمعة.. موقف كهربا من قائمة الأهلي الأفريقية.. و هل يتصدر واتفورد قائمة ضحايا صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة
تسلسل زمني.. علاقة كهربا بالزمالك من البداية حتى الانتقال للأهلي
لائحة كاف توضح.. هل يجوز للأهلي إضافة كهربا لقائمته الإفريقية؟
"بديل رمضان وميزة نادرة".. كيف يمكن أن يفيد كهربا الأهلي؟ (تحليل)
هل يتصدر واتفورد قائمة ضحايا صلاح في بريميرليج؟
وزارة التعليم تكشف عن بروتوكول تعاون مع شركة "استادات"
مرشح سابق في انتخابات الأهلي وممثل لعائلة مغربي.. من هو شريك صفقة كهربا؟
ماني لاعب شهر نوفمبر في بريميرليج
الزمالك يسحق شبابه بخماسية نظيفة بمشاركة البدلاء
"فايلر ومستند ضمن 4 شروط وضعها الأهلي".. كواليس صفقة كهربا
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