عبدالحفيظ يوجه رسالة لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، النصحية لمحمود عبدالمنعم "كهربا" المنتقل حديثًا للأهلي أنه بحاجة لجهد كبير، قائلًا ان "الأهلي مختلف عن أي مكان أخر".

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "كهربا أحد اللاعبين المميزين، ونحن على ثقة في إمكاناته وقدراته، لكن عليه قبل الجميع أن يدرك أنه مطالب بالكثير من الجهد والعمل."

وانضم كهربا للأهلي قادمًا من ديسبورتيفو أفيس بعدما دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع النادي البرتغالي.

وتابع عبدالحفيظ: "على كهربا أن يعلم بأن الأهلي مختلف عن إي مكان أخر، والقادم يجب أن يكون تحت إطار المسئولية، وأنا على ثقة من أن شخصيته ستكون مناسبة للأهلي ويساعدنا على تحقيق البطولات والألقاب."

وانتقل كهربا من الزمالك لأفيس البرتغالي كلاعب حر بالرغم من وجود خلاف مع النادي حول مدة عقده، قبل ان ينضم للأهلي ليبدأ مسيرته مع حامل لقب الدوري الممتاز في يناير القادم.

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