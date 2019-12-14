تصريحات الجمعة.. "يانقوم الزمالك يانوقع الأهلي".. وإتهام الزمالك لإيناسيو بتحريض كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الجمعة 13 سبتمبر.
علي غزال يكشف لمصراوي مصيره في الميركاتو
"يا نقوم الزمالك يا نوقع الأهلي".. 4 رسائل للقيعي قبل إعلان صفقة "كهربا"
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رونالدينيو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ بل في عصره
أول تصريح من كهربا بعد الانتقال للأهلي
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"التحدي عظيم".. وائل جمعة يوجه رسالة لكهربا بعد انتقاله للأهلي
"ضحى بفلوس وكان عايز الأهلي ولو ببلاش".. 5 رسائل لشريك صفقة كهربا
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