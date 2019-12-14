اخبار الرياضه

الأهلي يستعد لمباراة حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم السبت على ملعب التتش، في ختام استعداداته

لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء غد الأحد على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران ، يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستعد لمباراة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا