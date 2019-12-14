الأهلي يستعد لمباراة حرس الحدود

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم السبت على ملعب التتش، في ختام استعداداته

لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء غد الأحد على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران ، يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.