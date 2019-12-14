جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة الموعد المناسبة ليفربول – واتفورد 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الانجليزي، الأسبوع 17 الهلال – الترجي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت تونس كأس العالم للأندية، دور الـ 8 مونتيري – السد 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيتقطر كأس العالم للأندية، دور الـ 8 تشيلسي – بورنموث 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الانجليزي، الأسبوع 17 ليستر سيتي – نوريتش سيتي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الانجليزي، الأسبوع 17 شيفيلد يونايتد – أستون فيلا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الانجليزي، الأسبوع 17 ريال سوسيداد – برشلونة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الأسبوع 17 أتلتيكو مدريد – أوساسونا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الأسبوع 17 نابولي – بارما 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش. الدوري الإيطالي، الأسبوع 16 جنوى – سامبدوريا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الأسبوع 16 كولن – باير ليفركوزن 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش. الدوري الألماني، الأسبوع 15 بايرن ميونخ – فيردر بريمن 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش. Advertisements الدوري الألماني، الأسبوع 15 ماينتس – بوروسيا دورتموند 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش. الدوري الألماني، الأسبوع 15 ميتز – مارسيليا 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الأسبوع 18 أنجيه – موناكو 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الأسبوع 18 بنفيكا – فاماليكاو 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش الدوري البرتغالي، الأسبوع 14 تفينتي انشخيده – فيتس آرينهيم 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الأسبوع 17 جالطة سراي – أنقرة جوشو 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش. الدوري التركي، الأسبوع 15 اتحاد جدة – الفيصلي 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي للمحترفين، الأسبوع 11 الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي للمحترفين، الاسبوع 12 نهضة بركان – الدفاع الحسني الجديدي 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش. الدوري المغربي للمحترفين، الاسبوع 4 سينترال كوردوبا – ريفر بليت 2:19 بتوقيت مصر، 3:19 بتوقيت السعودية، 00:19 بتوقيت جرينيتش (صباح السبت 14-12-2019). كأس الأرجنتين، النهائي كينيا – زنجبار 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية بطولة سيكافا للأمم، دور المجموعات، المجموعة B السودان تنزانيا 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية بطولة سيكافا للأمم، دور المجموعات، المجموعة B

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