نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد فى الدوري الإسباني “لا ليجا”

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال سوسيداد على ملعبه “ريالي سيجيروس” بمدينة سان سيباستيان فى نزال قوي قبل لقاء الكلاسيكو يوم الاربعاء المقبل، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني ” لا ليجا” 2019-2020.
وتنطلق المباراة اليوم السبت 14-12-2019، فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مكة.
يدخل العملاق الكتالوني المباراة فى صدارة ترتيب جدول الليجا برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد ثان الترتيب.
وشهد لقاء برشلونة الاخير بالجولة الـ16 من الليجا فوزاً عريضاً على ريال مايوركا بنتيجة 5-2، وسجل نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي هاتريك.
بينما يدخل ممثل الباسك ريال سوسيداد اللقاء فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بنفس رصيد نقاط ملاحقه خيتافي.
وكان ريال سوسيداد قد تعادل سلبياً فى الجولة الماضية من الليجا خارج ملعبه أمام بلد الوليد.
وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين شهد فوز برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب كامب نو ببرشلونة، بالموسم الماضي بالجولة 33 من الليجا.
وحقق برشلونة فوزاً مستحقاً على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي على ملعب “جيوزبي مياتزا” الاسبوع الماضي، في ختام مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 في إطار مباريات المجموعة السادسة، وتأهل برشلونة الى دور الـ16 كأول مجموعته رفقة بوروسيا دورتموند الألماني.
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