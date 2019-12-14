نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن فى الدوري الألماني

يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فيردر بريمن على ملعب “آليانز آرينا”، ضمن مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني”البوندسليجا” 2019-2020.
تنطلق المباراة عصر اليوم السبت 14-12-2019، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.
ويسعي العملاق البافاري لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام بروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين لهدف، والعودة للمنافسة علي اللقب المحلي.
ويدخل بايرن ميونخ المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بالفوز على توتنهام 3/1 الاسبوع الماضي، ومتصدر لمجموعته.
ويدخل بايرن ميونخ المباراة فى المركز السابع بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 24 نقطة، بينما يأتى فيردر بريمن في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.
بينما يحتل بروسيا مونشينجلادباخ الصدارة برصيد 31 ويليه فريق لايبزيج 30 نقطة، أما بروسيا دورتموند فيأتي ثالثا برصيد 26 نقطة، تاركاً كل من شالكه وفرايبورج وباير ليفركوزن في المراكز من الرابع وحتى السادس بنفس الرصيد 25 نقطة ، أما بايرن ميونخ فيأتي سابعاً برصيد 24 نقطة كما ذكرنا.
وشهد آخر لقاء بين بايرن ميونخ وفيردر بريمن فى كأس ألمانيا الموسم الماضي بدور نصف النهائي على ملعب بريمن”فيسير شتاديون”، فوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-2.
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