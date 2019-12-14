جدول هدافي الدوري السعودي موسم 2020/2019

في الموسم الماضي 2019/2018، تُوج النصر بلقب الدوري السعودي بفضل الدولي المغربي “عبد الرزاق حمدالله”، الذي سجل بمفرده 34 هدفًا من بينهم 8 ركلات جزاء، بفارق 13 هدفًا دفعة واحدة عن ماكينة الأهداف الفرنسية الشهيرة “بافيتيمبي جوميز” – مهاجم الهلال -.
**الخليج 365، يستعرض معكم بصفة أسبوعية ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين (دوري محمد بن سلمان للمحترفين) عن موسم 2020/2019، في هذا الجدول “المُحدث”.
|
اللاعب ????
|
النادي ????
|
عدد الأهداف ⚽️????
|
كارلوس إدواردو دي أوليفيرا ????????
|
الهلال
|8
|تشارلز أندرياماسينورو ????????
|العدالة
|
7
|عبد الرزاق حمدالله ????????
|النصر
|
7
|
عمر السومة ????????
|
أهلي جدة
|
6
|بافيتيمبي جوميز ????????
|
الهلال
|
6
|رومارينهو ????????
|
اتحاد جدة
|
6
|دجانيني ????????
|
أهلي جدة
|
5
|
ستراندبيرج ????????
|
الحزم
|
5
|
تي فريدي ????????
|الفتح
|
5
|
أنسيلمو ????????
|
الوحدة
|
4
|
جلال الداودي ????????
|الرائد
|
4
|جوانكا ????????
|الشباب
|
4
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