نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد فى الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره واتفورد على ملعب “آنفيلد روود”، فى احدي مباريات اليوم فى افتتاح الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020.

وتنطلق المباراة ظهر اليوم السبت 14-12-2019، فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت مكة، 12:30 بتوقيت جرينتش.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 46 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثانى، و14 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

ويسجل ليفربول الظهور الأخير فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” قبل السفر إلى العاصمة القطرية “الدوحة” للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقى الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكى ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

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فيما تقرر أن يواجه ليفربول نظيره أستون فيلا الثلاثاء المقبل بفريق الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما تعذر تأجيل اللقاء.

وأكّد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي جدد عقده حتى 2024 أمس الجمعة أن فريقه جاهز للمنافسة على الجبهتين المحلية والقارية رغم الجدول المزدحم الذي ينتظر الفريق خصوصاً هذا الشهر.

وكان آخر لقاء جمع بين الريدز وواتفورد على ملعب آنفيلد الموسم الماضي بالجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الانجليزي، وانتهي اللقاء بفوز الريدز بخماسية بيضاء.