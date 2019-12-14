رياضة | الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

قررت إدارة نادي الزمالك الدفاع عن حقها فى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا والذى إنضم امس الجمعه رسميًا للنادي الأهلي فى صفقة إنتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ويضم نادي الزمالك مستندات جديدة تفيد موقف النادي فى الشكوي المقدمة في

اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما رحل كهربا عن صفوف نادي الزمالك للدوري البرتغالي بينما يؤكد الزمالك أن اللاعب لديه عقد ساري ولا يحق له الرحيل، وبالفعل هناك نزاع بين نادى الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا وبالفعل شارك اللاعب فى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ببطاقة دولية مؤقتة لحين حل النزاع المقام بينه وبين الزمالك.