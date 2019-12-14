رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
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محمد الصو
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ويخوض الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، كأس العالم لأول مرة في تاريخه بصفته حاملًا لقب بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، فيما يشترك الترجي التونسي بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد نسخة دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.
موعد مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي بكأس العالم للأندية
وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والترجي التونسي بكأس العالم للأندية
وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HDالتاقل الحصري لمباريات البطولة، بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية 3، وقناة TVR 1 الرومانية، وقناة الكأس الرياضية 6، وقناة M4 Sport المجرية.
ومن المُقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة مع فلامينجو البرازيلي حامل كأس الليبرتادوريس في نصف النهائي، فيما يلتقي الخاسر مع المهزوم من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي على تحديد المركزين الخامس والسادس.
ومن المتوقع أن يدخل الروماني لوشيسكو المدير الفني للهلال بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك.
خط الوسط: سالم الدوسري - عبد الله عطيف - محمد كنو - أندريه كارييو.
خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو - بافيتيمبي جوميس.
على الجانب الآخر يدخل معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: معز بن شريفية.
خط الدفاع: إلياس شيتي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - سامح الدربالي.
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - حمدو الهوني - عبد الرؤوف بن غيت - أنيس البدري.
خط الهجوم: إبراهيم واتارا.
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