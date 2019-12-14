رياضة | التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والترجي التونسي بكأس العالم للأندية

وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HDالتاقل الحصري لمباريات البطولة، بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية 3، وقناة TVR 1 الرومانية، وقناة الكأس الرياضية 6، وقناة M4 Sport المجرية.