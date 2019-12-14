رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر beIN Live HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر beIN Live HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق واتفورد يوم السبت 14 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد :- وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع المباراة بين فريق ليفربول وفريق واتفورد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. Advertisements

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :- ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.