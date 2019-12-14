رياضة | موعد مباراة الهلال والترجي اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة الترجي ضد الهلال بث مباشر beIN Live HD

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد بالدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ريال سوسيداد اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب انويتا.

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