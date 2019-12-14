رياضة | يحيى: الأهلي خطف كهربا ومواجهة الزمالك صعبة لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحيى: الأهلي خطف كهربا ومواجهة الزمالك صعبة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش على صعوبة مواجهة الزمالك في الدوري تحديداً بعد فوزه على براميدز.



وقال يحيى في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "مواجهتنا المقبلة أمام الزمالك صعبة للغاية تحديداً بعد فوزه على بيراميدز".



وأضاف :"ميتشو كان يقود الزمالك بتشكيل مختلف في كل مباراة كما أنه قام بتغيير أماكن بعض اللاعبين مما أثر بالسلب عليهم وعلى نتائج الفريق ولاعبو الفريق يحصلون على مستحقاتهم كاملة ولا يتم تأجيلها كما يشاع".



واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"الأهلي قام بخطف كهربا من الزمالك عن طريق أفيش البرتغالي وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك وإذا كان الزمالك له حق سيتقاضاه وكهربا نفس الأمر".