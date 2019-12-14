رياضة | ريال سوسيداد ضد برشلونة.. فالفيردي يكشف عن جاهزية اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال سوسيداد ضد برشلونة.. فالفيردي يكشف عن جاهزية اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرف علي تصريحات فالفيردي قبل مواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة بالدوري الاسباني :

"في العامين الماضيين فزنا في ميدان الانويتا علي ريال سوسيداد إنه أحد أصعب المباريات ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لا نفكر في الكلاسيكو أمام ريال مدريد الآن سنرى ذلك من بعد يوم الاحد الان نفكر في سوسيداد فقط سنواجه خصم قوي وصعب، ‏النقاط الثلاث ضد ريال سوسيداد هي نفسها ضد ريال مدريد، فاتي على ما يرام وهو هادئ هو سجله في دوري الابطال ، هناك كثير من الضجه في الاعلام ، نحن نحرص شفائة انزعاج اوتار الركبة لديه.

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