رياضة | بالأرقام.. مصطفي محمد "الرهان الكسبان" في الزمالك

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. مصطفي محمد "الرهان الكسبان" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 14/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
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مصطفي محمد
علاء خليف
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واصل المهاجم الشاب مصطفي محمد لاعب الزمالك تألقه، وسجل هدفًا لفريقه في شباك بيراميدز وقاده للفوز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2019 -2020).
مهاجم الزمالك يوجه صفعة قوية لنجم الأهلي السابق:
وجاء هدف مصطفي محمد في شباك بيراميدز بمثابة "صفعة قوية" لنجم الأهلي السابق أحمد بلال، والذي انتقد اللاعب بشدة قبل المباراة، وراهن على فشله في هز شباك المنافس بسبب عدم تركيزه وتعرضه للضغوط، ولكن مهاجم الأبيض سجل الهدف الأول لفريقه وأكد على أنه مهاجم واعد وقناص وينتظره مستقبل باهر مع الكرة المصرية.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الزمالك وبيراميدز ضد أحمد بلال، حيث تعرض لحملة عنيفة من الانتقادات والسخرية من جانب الزملكاوية بعد هدف "البلدوزر الجديد"، ووجه له البعض رسائل عتاب بأنه كنجم كبير كان يجب مساندة اللاعب الشاب وليس مهاجمته ومحاولة إحباطه وهو لا يزال في بداية مشواره الكروي.
أرقام "البلدوزر الجديد" مع الزمالك بالموسم الحالي:
عاد مصطفي محمد للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قضي المواسم السابقة "رحالة" بين أندية الدوري المصري حيث لعب معارًا ضمن صفوف أندية طنطا، طلائع الجيش، والداخلية، وبعد تألقه قرر مسئولي القلعة البيضاء إعادته للنادي للاستفادة من إمكانياته الهجومية والتهديفية لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض بالموسم الحالي.
شارك "البلدوزر الجديد" مع الزمالك في 15 مباراة بالموسم الحالي في مختلف البطولات (6 بالدوري الممتاز – 6 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المحلي – 2 بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية له مع الفريق الأبيض (1024 دقيقة لعب).
ونجح نجم المنتخب الأولمبي في تسجيل 7 أهداف مع الزمالك حتي الآن جاءت كالتالي:
- ديكاداها الصومالي (3 أهداف) الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا
- جينيراسيون فوت (1 هدف) ذهاب دور الـ32 الإفريقي
- الاتحاد السكندري (2 هدف) الدوري الممتاز – نصف نهائي كأس مصر
- بيراميدز (1 هدف) الدوري الممتاز
ماذا قدم مهاجم الزمالك مع المنتخب الأولمبي؟
ساهم مهاجم الزمالك الشاب في تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث خاض 5 مباريات مع الفراعنة بواقع 422 دقيقة لعب، وسجل 4 أهداف وحصد جائزة هداف البطولة الإفريقية.
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