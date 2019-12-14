رياضة | بالأرقام.. مصطفي محمد "الرهان الكسبان" في الزمالك

بالموسم الحالي (2019 -2020).

مهاجم الزمالك يوجه صفعة قوية لنجم الأهلي السابق:

وجاء هدف مصطفي محمد في شباك بيراميدز بمثابة "صفعة قوية" لنجم الأهلي السابق أحمد بلال، والذي انتقد اللاعب بشدة قبل المباراة، وراهن على فشله في هز شباك المنافس بسبب عدم تركيزه وتعرضه للضغوط، ولكن مهاجم الأبيض سجل الهدف الأول لفريقه وأكد على أنه مهاجم واعد وقناص وينتظره مستقبل باهر مع الكرة المصرية.