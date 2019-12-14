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رياضة | ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-

1- النصر برصيد 23 نقطة

2- الوحدة برصيد 21 نقطة

3- الهلال برصيد 20 نقطة

4- الأهلي برصيد 20 نقطة

5- التعاون برصيد 19 نقطة

6- الفيصلي برصيد 17 نقطة

7- أبها برصيد 17 نقاط

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8- الرائد برصيد 17 نقاط

9- الشباب برصيد 15 نقاط

10- الحزم برصيد 14 نقاط

11- الاتفاق برصيد 13 نقاط

12- الفيحاء برصيد 13 نقاط

13- الاتحاد برصيد 12 نقاط

14- العدالة برصيد 8 نقاط

15- الفتح برصيد 5 نقاط

16- ضمك برصيد 4 نقاط

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