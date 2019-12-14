رياضة | ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مواجهات اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-
1- النصر برصيد 23 نقطة
2- الوحدة برصيد 21 نقطة
3- الهلال برصيد 20 نقطة
4- الأهلي برصيد 20 نقطة
5- التعاون برصيد 19 نقطة
6- الفيصلي برصيد 17 نقطة
7- أبها برصيد 17 نقاط
8- الرائد برصيد 17 نقاط
9- الشباب برصيد 15 نقاط
10- الحزم برصيد 14 نقاط
11- الاتفاق برصيد 13 نقاط
12- الفيحاء برصيد 13 نقاط
13- الاتحاد برصيد 12 نقاط
14- العدالة برصيد 8 نقاط
15- الفتح برصيد 5 نقاط
16- ضمك برصيد 4 نقاط