عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد ضم محمود كهربا.. مدرب الأهلي المصري يستقر على الصفقة الثانية

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري على الصفقة الثانية التي يريد ضمها لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأعلن الأهلي التعاقد رسميا مع "كهربا"، بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف السنة، بعد فسخ الأخير عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على أن يتم تفعيل الصفقة بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتكون أولى صفقات القلعة الحمراء في يناير/كانون الثاني المقبل.

ورفض فايلر التعاقد مع أي من المهاجمين المعروضين عليه من قبل لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح.

وتمسك المدرب السويسري بضم النيجيري بليسينج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، لا سيما وأنه يعرف قدراته جيدا بعدما سبق وتولى تدريبه في الموسم الماضي قبل انتقاله لتدريب الأهلي.

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وكانت لجنة التخطيط بالأهلي أبدت تحفظها على التعاقد مع اللاعب النيجيري رغم قدراته المميزة.

ومن المنتظر أن يسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة لحسم التعاقد مع اللاعب، ودعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

وشارك إيليكي (23 عاما) في 21 مباراة مع لوزيرن هذا الموسم بكل البطولات، وقد سجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ويتوقع أن يرحل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي عن الفريق الأحمر في يناير/كانون الثاني المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع مهاجم جديد بناء على طلب المدير الفني.

ويملك الأهلي بقائمته من الأجانب كلا من التونسي علي معلول، والمغربي وليد أزارو، والأنجولي جيرالدو دا كوستا، والمالي أليو ديانج، والنيجيري جونيور أجايي، ويحتاج للتخلي عن أحدهم حال رغبته في ضم مهاجم أجنبي جديد، ويبدو أن جيرالدو الأقرب للرحيل.