شكرا لقرائتكم خبر عن غاب حمدالله وحضر النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

استعاد فريق النصر صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه التعاون بهدفين لهدف، فيما فاز الاتفاق على ضيفه الفتح بهدف نظيف وذلك في اللقاءين اللذين أقيما مساء أمس (الجمعة) ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة لدوري المحترفين.

فعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، قلب فريق النصر تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام نظيره التعاون، وسجل هدفي النصر كل من: جوليانو، وعبدالفتاح آدم، فيما جاء هدف التعاون عن طريق سيدريك أميسي، وشهد اللقاء حصول لاعب التعاون مدالله العليان على بطاقة حمراء في الدقيقة (82) من عمر المباراة، وبهذه النتيجة تربع فريق النصر على صدارة الدوري برصيد 23 نقطة فيما تجمد التعاون على رصيده السابق 19 نقطة وفي المركز الخامس.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، استفاق فريق الاتفاق وتمكن من هزيمة ضيفه الفتح بهدف دون مقابل جاء عن طريق محترفه البرازيلي روغيرو من كرة ثابتة في الدقيقة (87) من عمر المباراة، ليقفز الاتفاق للمركز الحادي عشر رافعاً رصيده للنقطة (13)، فيما بقي الفتح على رصيده السابق 5 نقاط وفي المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.