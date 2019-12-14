شكرا لقرائتكم خبر عن فونيني وميدفيديف على نهائي كأس الدرعية للتنس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضرب الإيطالي فونيني موعداً مع الروسي ميدفيديف في نهائي كأس الدرعية للتنس، الذي سيقام مساء اليوم (السبت) على ميدان الدرعية ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية. جاء ذلك بعد أن نجح الإيطالي فونيني في هزيمة خصمه الفرنسي مونفيس بواقع 6/4، 6/4، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، فيما فاز اللاعب الروسي ميدفيديف على منافسه البلجيكي غوفين 6/3، 6/3.

وعوَّض جون إيسنر صاحب الإرسالات الساحقة خسارته في الدور ربع النهائي أمام فونيني في اليوم الأول بفوز صعب على ستان فافرينكا، الفائز ببطولة جراند سلام ثلاث مرات في الدور نصف النهائي من مباريات الترضية لتحديد المراكز، وانتهت المباراة بنتيجة 7/6، 7/5، ليضمن إيسنر مكاناً له ضد ستروف الألماني في مباراة تحديد المراكز النهائية. وفي المباراة الثانية لدور الترضية وتحديد المراكز، حقق الألماني ستروف فوزاً استثنائياً على منافسه الأمريكي مايكل مموه بواقع مجموعتين 6/4، 6/1، الذي شارك في اللحظة الأخيرة من دور الترضية وتحديد المراكز كلاعب بديل، بعد إصابة في الكوع للاعب لوكاس بويل، ما أجبره على الانسحاب واستبداله بمايكل مموه.

وتشهد البطولة مباراة استعراضية بين الأمريكي مايكل مموه والسعودي عمار الحقباني، تليها مباراة تحديد المراكز بين الألماني ستروف والأمريكي إيسنر.