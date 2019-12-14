شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة دوري الطائرة بين الأهلي والهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

يلتقي اليوم السبت قطبا الطائرة السعودية الأهلي والهلال في مواجهة جماهيرية متوقعة وذلك في ختام الدور الأول من الدوري الممتاز لكرة الطائرة على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة الساعة 3:45 عصرا.

ويدخل الهلال اللقاء وهو متصدر المسابقة بالعلامة الكاملة 30 نقطة وتتمثل قوة الفريق دائماً في نجمه أحمد البخيت صاحب الضربات الساحقة والإرسالات القوية والمعد موفق المطيري والثنائي المحترف الصربي نيكولا والأرجنتيني بيريرا وعبدالرحمن الدوسري وحسن الوثلان، فيما يدخل الأهلي اللقاء برصيد 29 نقطة ومباراة اليوم تعني له الشيء الكثير فالخسارة ربما تقلل من حظوظه في اللقب وفوزه سيشعل المنافسة مع الهلال ويتميز الفريق باستقبال الكرة الأولى التي تتمثل في الليبرو الخبير ماجد الجهني ويملك حائط صد قويا من خلال وجود الثنائي المحترف الصربي تومي والكرواتي دانيال ووجود لاعبي الخبرة عمر النجراني وعبدالرحمن أبوعوف والمعد سعد غزواني وإبراهيم مجرشي.

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وأسندت لجنة الحكام قيادة المباراة للحكم العالمي خالد الزغيبي الذي يملك سجلاً حافلاً في مشواره التحكيمي بعد قيادته أكثر من 148 مباراة دولية وعالمية، وشارك في أكثر من 35 بطولة دولية وعالمية، وهو من حكام النخبة على المستوى العالمي ويعاونه عبدالرحمن الدوسري كحكم ثان والدولي سعد اليحيوي مسجلاً‏.

ويلتقي في نفس الجولة النصر والهداية على صالة نادي النصر بالرياض 3 عصراً، ويحل الجبلين ضيفا على الاتحاد على صالة نادي الاتحاد بجدة 3 عصراً.

ويلعب الوحدة والفيصلي على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 3 عصراً، ويلتقي الابتسام والموج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام 3 عصراً.