عطيف: نخوض تحدياً جديداً

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏أكد لاعب الهلال عبدالله عطيف أن مباراتهم أمام الترجي هي مرحلة جديدة، وتحدٍ آخر في كأس العالم للأندية، ونتطلع إلى الظهور بالمستوى المأمول الذي تنتظره منا جماهيرنا. وأضاف نحن جاهزون لهذا اللقاء العالمي وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أنه يجب أن نأخذ أدوار كأس العالم خطوة بخطوة، وبإذن الله نحقق النتيجة المرجوة. وعن المباراة قال: فريق الترجي فريق قوي، ولذلك المباراة ستكون صعبة، وسنعمل على تقديم ما يرضي جماهيرنا الوفية التي لم تقصر معنا أبداً.

‏أكد لاعب الهلال عبدالله عطيف أن مباراتهم أمام الترجي هي مرحلة جديدة، وتحدٍ آخر في كأس العالم للأندية، ونتطلع إلى الظهور بالمستوى المأمول الذي تنتظره منا جماهيرنا. وأضاف نحن جاهزون لهذا اللقاء العالمي وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أنه يجب أن نأخذ أدوار كأس العالم خطوة بخطوة، وبإذن الله نحقق النتيجة المرجوة. وعن المباراة قال: فريق الترجي فريق قوي، ولذلك المباراة ستكون صعبة، وسنعمل على تقديم ما يرضي جماهيرنا الوفية التي لم تقصر معنا أبداً.

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