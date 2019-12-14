شكرا لقرائتكم خبر عن الدغيثر والشمري في بطولة العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) يوجد نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية عضو اللجنة الفنية لكرة الماء في الاتحاد الدولي للسباحة ناصر الدغيثر، وعضو لجنة المنشطات في الاتحاد الدولي الدكتور شادي الشمري، في دولة الكويت للمشاركة والإشراف على مباريات بطولة العالم للناشئين والتي تقام في الكويت خلال الفترة من 12- 20 ديسمبر الجاري، ليؤكد هذا الثنائي حضوره القوي في المحافل الدولية بعد نجاحهما في البطولات السابقة بإشادة «الفينا»، وأعرب الدغيثر عن سعادته بالوجود في هذا الحدث العالمي والذي يؤكد قدرة الشباب السعودي على تبوؤ أعلى المناصب الدولية متسلحين بخبراتهم ومدعومين من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفق رؤية 2030، والتي تدعم الشباب بشكل عام والرياضيين على وجه الخصوص للوصول إلى أعلى المناصب العالمية، لافتا إلى أن وجود المملكة العربية

يوجد نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية عضو اللجنة الفنية لكرة الماء في الاتحاد الدولي للسباحة ناصر الدغيثر، وعضو لجنة المنشطات في الاتحاد الدولي الدكتور شادي الشمري، في دولة الكويت للمشاركة والإشراف على مباريات بطولة العالم للناشئين والتي تقام في الكويت خلال الفترة من 12- 20 ديسمبر الجاري، ليؤكد هذا الثنائي حضوره القوي في المحافل الدولية بعد نجاحهما في البطولات السابقة بإشادة «الفينا»، وأعرب الدغيثر عن سعادته بالوجود في هذا الحدث العالمي والذي يؤكد قدرة الشباب السعودي على تبوؤ أعلى المناصب الدولية متسلحين بخبراتهم ومدعومين من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفق رؤية 2030، والتي تدعم الشباب بشكل عام والرياضيين على وجه الخصوص للوصول إلى أعلى المناصب العالمية، لافتا إلى أن وجود المملكة العربية السعودية في هذا الحدث إنجاز بحد ذاته، شاكرا ومقدرا رئيس اتحاد السباحة المهندس أحمد القضماني على دعمه ومتابعته.

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