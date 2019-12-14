خربين أول سوري في «المونديال»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) منذ انضمام اللاعب السوري عمر خربين لنادي الهلال عام 2017 قادماً من نادي الظفرة الإماراتي يواصل تحقيق الإنجازات مع الهلال، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ سورية يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، وأول لاعب في سورية يحقق دوري أبطال آسيا لنسخة 2019، وبمشاركته اليوم مع الهلال أمام فريق الترجي التونسي سيضيف خربين إنجازا جديدا له بأن يكون أول لاعب في تاريخ سورية يشارك في كأس العالم للأندية، وتأمل الجماهير الهلالية بأن يواصل خربين تقديم إبداعاته في هذه البطولة العالمية.

منذ انضمام اللاعب السوري عمر خربين لنادي الهلال عام 2017 قادماً من نادي الظفرة الإماراتي يواصل تحقيق الإنجازات مع الهلال، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ سورية يحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، وأول لاعب في سورية يحقق دوري أبطال آسيا لنسخة 2019، وبمشاركته اليوم مع الهلال أمام فريق الترجي التونسي سيضيف خربين إنجازا جديدا له بأن يكون أول لاعب في تاريخ سورية يشارك في كأس العالم للأندية، وتأمل الجماهير الهلالية بأن يواصل خربين تقديم إبداعاته في هذه البطولة العالمية.

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