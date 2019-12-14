بن زغبة يرفض المشاركة مع الفرسان والإدارة تلجأ للاحتراف

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) رفض الحارس الجزائري المحترف في صفوف فريق الوحدة مصطفى زغبة، المشاركة في مواجهة العدالة ضمن الجولة 11 لدوري كأس الأمير رفض الحارس الجزائري المحترف في صفوف فريق الوحدة مصطفى زغبة، المشاركة في مواجهة العدالة ضمن الجولة 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن رفضت إدارة النادي تحسين عقده المالي قبل نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وكشفت مصادر خاصة لـ "الخليج 365" أن إدارة النادي ستسعى وفق الأنظمة واللوائح لحفظ حقوقها بأشعار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحيثيات هذا الأمر وتقديم كل الأوراق التي تثبت سلامة موقفها تجاه الحارس زغبة، وفي سياق متصل كسر الجمهور الوحداوي في مواجهة العدالة أمس التي كسبها الفريق بنتيجة هدفين دون رد حاجز 4000 مشجع على عكس السنوات الماضية، إذ كان الحضور في المواجهات غير الجماهيرية لا يتجاوز 1000 مشجع، وقد خرجت هذه الجماهير وهي في قمة سعادتها بالانتصار والصدارة. من جانبهما قالا عضو رابطة المشجعين فيصل الحازمي، وعضو المدرج الوحداوي عبدالرزاق محبوب، إن إدارة نادي الوحدة الحالية برئاسة سلطان أزهر تقوم بمجهودات جبارة من أجل الجماهير، إذ تم تذليل جميع الصعوبات وتوفير الإمكانات العامة للجماهير من حافلات نقل وتذاكر مجانية وبرامج ترفيهية تسبق كل مواجهة، من أجل جذبت الجماهير لمساندة الفريق الكروي في اللقاءات التي تقام في مكة المكرمة، مؤكدين أن الجماهير ستواصل دعمها ومساندتها في كافة المواجهات، معللين بأن سقف الطموحات ارتفع بعد دخول المنافسة على صدارة الدوري.



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