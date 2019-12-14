شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحقق حلم باهبري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يطمح النجم الهلالي هتان باهبري أن تكون مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية الحالية «غير»، عقب تحقيق حلم «العالمية»، بعد الفوز بكأس دوري أبطال آسيا 2019. يطمح النجم الهلالي هتان باهبري أن تكون مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية الحالية «غير»، عقب تحقيق حلم «العالمية»، بعد الفوز بكأس دوري أبطال آسيا 2019. ويعيش باهبري حالة ارتياح نفسية منذ انضمامه للكتيبة الزرقاء في شهر فبراير الماضي، ويسعى لمواصلة الظهور الفني بشكل رائع مع الزعيم، وتشريف الكرة السعودية في مونديال أندية العالم، بدءا من مواجهة بطل أفريقيا الترجي التونسي، والتفوق عليه في مباراة اليوم في البطولة العالمية، والتأكيد على أن الفريق الهلالي بطل آسيا جاء ليثبت أن الكرة الكرة السعودية حاضرة بقوة في كافة المحافل القارية والدولية.



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