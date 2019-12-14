شكرا لقرائتكم خبر عن فارسات الدرعيّة لـ الخليج 365 : نحن جزء من هذا التاريخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تشكل الدورة الثانية من مهرجان الدرعية للفروسية المصنفة من «فئة النجوم الأربع» خطوة مصيرية لتحديد فرصة تأهيل الفرسان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم 2020. ولكن الأهم من ذلك هو مشاركة العنصر النسائي في المهرجان، إذ تشهد هذه النسخة فارسات يتنافسن جنباً لجنب مع زملائهن لأوّل مرة في المملكة العربية السعودية

وعلى مدى عطلة نهاية هذا الأسبوع وحتى عطلة نهاية الأسبوع القادمة، سيستضيف مهرجان الدرعية للفروسية أكثر من 151 فارساً وفارسة منهم 13 فارسة سعودية، 150 سائس خيل، 50 مسؤولاً، 300 مرافق ومدرب، 250 عضو نادٍ، ومن المتوقع حضور آلاف الزائرين الذين سيشهدون حسن الضيافة المعروفة بالمملكة العربية السعودية، إذ تتميز القرية المخصصة للمهرجان بوجود مجموعة متنوعة من المطاعم المميزة، ومحلات التسوق والألعاب الترفيهية.

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وستشهد البطولة مشاركة عدد من الفارسات اللواتي يشاركن في المهرجان، إذ عبرن عن فخرهن بالمشاركة وبذل أقصى جهودهن للنجاح.

وعلّقت لمى العجمي، الفارسة الموهوبة البالغة من العمر 18 عاماً: «إنّه حلم يتحقق، فهذه المنافسة مصنفة من أربع نجوم وما يسعدني أكثر هو أنني أمثل وطني السعودية على أرضه لأول مرة. فأنا أعتبر هذا المهرجان هو بداية مسيرتي، وبدايتنا جميعاً نحن النساء المحبات لرياضة الفروسية». وأضافت: «أطمح للتفوق والوصول إلى أعلى المراتب وأن أشارك في الألعاب الأولمبيّة». أما الفارسة سلطانة أبار، فبالرغم من أنها مصممة غرافيك، لكن شغفها للفروسية فاق كل شيء. وسيشاركها المنافسة شقيقها عبدالكريم ضمن مهرجان الدرعية للفروسية وستكون هذه أوّل مرة يتنافس الأخوان في مواجهة عالمية على تراب وطنهما. وفي هذه المناسبة قالت سلطانة: «بدأت الركوب عندما كان عمري 4 سنوات، فكان والدي فارساً ووالدتي فارسة. حتى اليوم لم أستطع أن أتنافس إلا في بطولات خارج المملكة العربية السعودية، فلا يمكنني وصف مدى فخري بأنني اليوم أتنافس في بلدي». ومن جانبها، علّقت وفاء الحسون، البالغة من العمر 24 عاماً عن حماسها لهذه اللحظة التاريخية قائلة: «لطالما كنت أتابع وأتفرج على الفرسان وهم يتنافسون، لكنني اليوم قادرة على المشاركة والفوز. فجميعنا متحمسون أن نكون جزءاً من هذا التاريخ».

ويشكّل مهرجان الدرعية للفروسية جزءاً من موسم الدرعية الزاخر بمجموعةٍ لا تُفوّت من الأحداث الرياضية العالمية، إذ يشمل سباق الفورمولا إي، وكأس الدرعية للتنس (فئة الرجال) بمشاركة ألمع نجوم التنس العالميين، ونزال الدرعية التاريخي لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل. وستترافق الفعاليات الرياضية مع سلسلة من العروض والحفلات الموسيقية التي سيُحييها نخبة من ألمع نجوم الفن والموسيقى العالميين، مثل «سويدش هاوس مافيا»، و«كافين هاريس» على أرض مدينة الدرعية المُدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي والتي تشتهر بكونها مهد الدولة السعودية الأولى ومعقل ملوكها وفرسانها.