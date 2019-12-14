شكرا لقرائتكم خبر عن الشهراني والشعباني.. أصدقاء الأمس « خصوم » اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بالأمس القريب وتحديداً قبل 9 أعوام من الآن، كان كل من التونسي المدير الفني الحالي لفريق الترجي معين الشعباني، الذي مثل نادي القادسية السعودي عام 2010 في تجربة احترافية آنذاك، يرافقه الدولي نجم فريق الهلال الحالي ياسر الشهراني، لاعب القادسية السابق، يدافعان عن ألوان «بنو قادس» ضمن المسابقات المحلية

بالأمس القريب وتحديداً قبل 9 أعوام من الآن، كان كل من التونسي المدير الفني الحالي لفريق الترجي معين الشعباني، الذي مثل نادي القادسية السعودي عام 2010 في تجربة احترافية آنذاك، يرافقه الدولي نجم فريق الهلال الحالي ياسر الشهراني، لاعب القادسية السابق، يدافعان عن ألوان «بنو قادس» ضمن المسابقات المحلية السعودية . فالشعباني الذي خاض تجربة احترافية جيدة جداً كونه كان يقدم أجمل المستويات الفنية ويدافع عن ألوان «الأصفر والأحمر» ببسالة كبيرة، في خانته الأساسية وهي خط الدفاع، ناهيك عن الأهداف التي يحلق لها كـ«الصقر» الذي يلتقط فريسته، ها هو يتولى زمام الأمور الفنية لفريق الترجي التونسي الذي سيواجه فريق الهلال اليوم (السبت)، ضمن بطولة مونديال كأس العالم للأندية والمقامة في قطر، والفائز منهما سيواجه فريق فلامينغو البرازيلي، فكيف سيكون اللقاء الأول بعد سنوات طويلة بين اللاعبين السابقين.. الشهراني والشعباني؟

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