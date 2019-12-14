شكرا لقرائتكم خبر عن يا هلال.. شع نورك للعالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يترقب عشاق رياضة الوطن مساء اليوم (السبت) الظهور الأول لفريق الهلال بطل دوري أبطال آسيا الذي سيواجه فريق الترجي التونسي في كأس العالم للأندية عند تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا بفوزه على اوراوا الياباني بمجموع اللقاءين (3/ صفر)، واعتمد مدرب الفريق رازفان لوشيسكو على التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء رغم غياب النجم الأبرز سلمان الفرج للإصابة والاستعانة في اللحظات الأخيرة بالنجم نواف العابد، ويعد خطا المنتصف والهجوم هما القوة الحقيقية للزعيم الهلالي بوجود عبدالله عطيف وغوستافو كويلار وأمامهما الإيطالي سيباستيان جيوفينكو وثلاثي الهجوم اندريه كاريلو وسالم الدوسري والهداف بافيتيمبي قوميز.

أما فريق الترجي التونسي فتعد هذه المشاركة الثالثة له ولم يتجاوز هذا الدور من البطولة في النسختين السابقتين حيث تعرض للخسارة مرتين من أمام فريقين خليجيين وهما السد القطري في نسخة 2011، ومن ثم العين الإماراتي في نسخة 2018، ويخوض فريق الترجي هذا اللقاء بعد حصوله على لقب بطل دوري أبطال أفريقيا بفوزه في النهائي على الوداد المغربي، ويضم الفريق 3 لاعبين سبق وأن شاركوا في النسختين السابقتين لكأس العالم للأندية وهم الحارس معز بن شريفيه والقائد خليل شمام إضافة إلى المدافع سامح الدربالي.

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وتعقد الجماهير السعودية آمالا كبيرة على ممثلها فريق الهلال بتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة طريقه، حيث إن الفائز في لقاء الليلة سيواجه فريق فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس (أندية أمريكا الجنوبية) والذي يقوده مدرب الهلال السابق جورجي خيسيوس وهو دافع قوي للاعبي الهلال لتحقيق الفوز ومواجهة مدربهم السابق في لقاء تاريخي.

الهلال × الترجي التونسي

إستاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر

5:00