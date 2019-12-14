شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يخشى الفيصلي.. وضمك يصطدم بالفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإقامة لقاءين، إذ يستضيف فريق ضمك صاحب المركز الـ16 والأخير نظيره فريق الفيحاء صاحب المركز الـ11 وذلك عند الساعة 3:35م على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وفي اللقاء الآخر يواجه الاتحاد صاحب المركز الـ12 نظيره فريق الفيصلي صاحب المركز الـ6 وذلك عند الساعة 7:45م على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، فيما تم تأجيل لقاء الهلال والأهلي نظراً لمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في دولة قطر.

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق ضمك المستضيف لقاءه أمام ضيفه الفيحاء وهو يقبع في المركز الـ16 والأخير بعد سلسلة هزائم متتالية تلقاها الفريق بلغت 6 خسائر، كان آخرها أمام التعاون في الجولة الماضية، ويسعى فريق ضمك من خلال لقاء الليلة لقطع هذه السلسلة بتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في نهوض الفريق مجدداً، أما فريق الفيحاء فقد حقق نتائج إيجابية في اللقاءات الـ4 الأخيرة، إذ فاز في لقاءين وتعادل في مثلها مما أدى إلى صعود الفريق للمركز الـ11 برصيد 13 نقطة، ويطمع في استغلال ظروف مستضيفه لمواصلة انطلاقته.

وعلى استاد الجوهرة المشعة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام الفيصلي بمعنويات مرتفعة بعد تغيير الطاقم الفني وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العربية بالتأهل لدور الـ8 وفي كأس الملك بالتأهل لدور الـ16 والتغلب على الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري قاطعاً سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق والبالغة 4 هزائم متتالية، ويسعى العميد من خلال لقاء الليلة لمواصلة صحوته، فالفريق يحتل حالياً المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، فيما يدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء وهو في المركز الـ6 برصيد 17 نقطة وتعرض الفريق لـ3 هزائم في الـ4 لقاءات الأخيرة في الدوري كان آخرها في الجولة قبل الماضية أمام فريق النصر.