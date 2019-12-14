شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة في الصدارة بعد غياب 12 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تربع فريق الوحدة ولو مؤقتا على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في افتتاحية الجولة الـ11 بعد انتصاره الثمين على فريق العدالة بهدفين نظيفين مساء الخميس في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وجاءت الصدارة بعد غياب دام 12 عاما، هبط فيها الفريق المكي العريق ثلاث مرات لمصاف أندية الدرجة الأولى قبل أن يعود بداية الموسم الماضي ليقوي فريقه بصفقات نوعية ويحتل مراكز متوسطة الموسم الماضي. ثم جاء هذا الموسم لينافس على المراكز الأربعة الكبرى وتوجها بالصدارة في الجولة الـ11.

وكان آخر مرة تصدر فيها الفريق الوحداوي بالجولة الـ17 من موسم 2007/‏2008، إذ تقدم فيها فرسان مكة في صدارة الدوري قبل أن يخوضوا غمار المربع الذهبي لينهوا موسمهم مع المدرب الألماني بوكير في المركز الثالث.

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وحقق الوحدة مكاسب عدة من فوزه على العدالة، إذ بات أكثر فريق تحقيقا للانتصارات بالدوري بـ7 انتصارات، كما خرج للمرة السادسة بشباك نظيفة ليصبح ثاني أكثر فريق خرج بشباك نظيفة بعد النصر بواقع 6 مباريات.

وسجل مدرب الفريق الأرغوياني دانيال كارينيو فوزه الثامن مع الفريق، والسادس بالدوري مقابل خسارتين من الشباب والرائد كان فيها قريبا من تحقيق الانتصار لولا الطرد في المباراة الأولى، والأخطاء في الثانية بالوقت الضائع.

وينتظر فريق الوحدة مباريات مهمة في الجولات القادمة ضد التعاون ببريدة، ثم الفيصلي بمكة، قبل أن يلتقي الهلال، إذ يسعى الفريق لمواصلة الانتصارات، خصوصا بعد كسبه مباريات الأهلي والاتحاد والنصر في هذا الموسم.