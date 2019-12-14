تين كات يطالب النمور بـ«الانضباط»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طالب مدرب فريق الاتحاد تين كات اللاعبين بـ«الانضباط» الفني وتنفيذ المهمات المطلوبة، والتركيز داخل المستطيل الأخضر خلال مجريات مباراة الفيصلي اليوم (السبت)، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير طالب مدرب فريق الاتحاد تين كات اللاعبين بـ«الانضباط» الفني وتنفيذ المهمات المطلوبة، والتركيز داخل المستطيل الأخضر خلال مجريات مباراة الفيصلي اليوم (السبت)، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وحرص المدرب تين كات على وضع الأسلوب الفني والتشكيل الأساسي المناسب لمواجهة الفيصلي الليلة، إذ ركز خلال المناورة الكروية أمس على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية وتطبيق الجوانب التكتيكية المطلوبة منهم من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. وحذر المدرب الاتحادي اللاعبين كريم الأحمدي وزياد الصحفي من الحصول على الإنذار في لقاء الفيصلي من أجل الاستفادة من خدماتهما الفنية في المباريات القادمة، ويطمح المدرب الهولندي في تحقيق ثاني الانتصارات له مع العميد بعد الفوز على الاتفاق في الجولة الماضية 1/‏2 في الدوري. هذا ورصدت الإدارة الاتحادية مكافأة مالية مناسبة للاعبين في حال تحقيق الفوز وحصد النقاط من أمام فريق الفيصلي في مباراة الليلة، وتهدف إدارة النادي لتحفيز اللاعبين بمواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد عن المركز الثاني عشر، والسير نحو مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري الموسم الحالي.



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